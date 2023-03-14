«Аматори не можуть» – Путін про підрив «Північних потоків» «проукраїнською групою»

Президент Росії Володимир Путін назвав «повною маячнею» версію про можливу причетність «проукраїнської групи» до вибухів на газопроводах «Північний потік». Про це він сказав в інтервʼю телеканалу «Россия 1».

На думку російського лідера, вибух «такого характеру, такої потужності, на такій глибині» можуть здійснити «тільки фахівці, причому підтримані всією міццю держави, яка має певні технології».

«Те, що це теракт — це вже ні для кого не секрет, це, на мою думку, всі вже визнали. Причому теракт, очевидно, скоєний на державному рівні, тому що ніякі аматори такої акції вчинити не можуть», — заявив Путін.

Він також стверджує, що судно «Газпрому» виявило свідчення можливої наявності ще одного вибухового пристрою на трубі «Північного потоку» за 30 кілометрів від місця вибуху. За його словами, знайдено було «стовпчик, який стояв у такому ж місці, де стався підрив».

«Фахівці вважають, що це може бути антена для приймання сигналу для застосування вибухового пристрою, який може бути – я не стверджую, але може бути – закладено під трубопровідну систему», – сказав президент Росії.

За словами Путіна, Росія запропонувала сформувати міжнародну групу експертів для вивчення району підриву газопроводу та виявлення можливих додаткових вибухових пристроїв, але отримала «непевну відповідь».

7 березня газета The New York Times повідомила, що за вибухами на «Північних потоках» може стояти якась «проукраїнська група». Газета посилалася на дані американської розвідки. Німецькі видання Die Zeit, ARD та SWR писали з посиланням на джерела, що сліди вибухів ведуть в Україну. При цьому в західних спецслужбах вважають, що слідство могли пустити помилковим слідом за допомогою доказів, які вказують на можливу причетність України, але жодних доказів, що підтверджують це, немає.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що такі матеріали у засобах інформації грають «на руку Росії» і зʼявляються, щоб уповільнити допомогу Києву. За його словами, Україна непричетна до вибухів.