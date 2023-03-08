«Трохи дивна історія»: Резніков заперечив причетність Києва до вибухів на «Північних потоках»  

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував повідомлення в західних медіа про те, що за вибухами на російських газопроводах стоять «проукраїнські групи». Він відповів на питання журналіста на зустрічі міністрів оборони Євросоюзу в Стокгольмі 8 березня.

«Це трохи дивна історія, тому що вона не має до нас жодного стосунку. Думаю, офіційне розслідування опише всі деталі. Це комплімент нашим спецслужбам, але це не наша активність», – запевнив він.

Західні медіа днями поширили версії про причетність певної проукраїнської групи до диверсій на російських газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

Водночас ці версії не вказують на причетність українського уряду.

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7 березня видання The New York Times із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомило: нові дані розвідки свідчать про те, що проукраїнська група здійснила напад на газопроводи Nord Stream минулого року. Як повідомило видання, при цьому немає ніяких доказів причетності президента України Володимира Зеленського чи його соратників до операції, або що ті, хто вчинив напад, діяли за вказівкою українських урядовців.

Згодом також із посиланням на джерела видання Die Zeit написало, що німецькі слідчі встановили судно, яке використовувалося для диверсії на «Північних потоках». За цими даними, човен орендувала компанія з Польщі, яка належить двом українцям. На столі в салоні пізніше було виявлено сліди вибухівки. Диверсійна група, за даними видання, складалася з шести осіб – капітана, двох водолазів, двох помічників та лікаря. Для оренди човна використали підроблені паспорти. Хто є замовником диверсії, зараз неясно.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на публікації заявив, що Україна не причетна до підрив «Північного потоку».

Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газопровід не було запущено в експлуатацію: через вторгнення Росії в Україну на нього накладено санкції. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу.