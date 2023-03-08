The Times: Захід знає ім’я спонсора підривів «Північних потоків»

Спонсором підривів російських газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» був громадянин України, не пов’язаний з урядом Володимира Зеленського – про це пише британське видання The Times.

Газета зазначає, що організація диверсій була приватною ініціативою українця. Він нібито своїм коштом сплатив оренду яхти, найм елітних водолазів, підроблені паспорти та купівлю кумулятивних зарядів вибухівки, доступної лише для нафтової та газової промисловості.

The Times звертає увагу, що спецслужби західних країн знають українця, який нібито стоїть за організацією вибуху. Його ім’я не розкривали, щоб не спровокувати конфлікт між Україною та Німеччиною на тлі переговорів щодо постачання зброї Києву.

Вчора і сьогодні повідомлення про диверсії на «Північних потоках» опублікували одразу кілька західних медіа.

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7 березня видання The New York Times із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомило: нові дані розвідки свідчать про те, що проукраїнська група здійснила напад на газопроводи Nord Stream минулого року. Як повідомило видання, при цьому немає ніяких доказів причетності президента України Володимира Зеленського чи його соратників до операції, або що ті, хто вчинив напад, діяли за вказівкою українських урядовців.

Згодом також із посиланням на джерела видання Die Zeit написало, що німецькі слідчі встановили судно, яке використовувалося для диверсії на «Північних потоках». За цими даними, човен орендувала компанія з Польщі, яка належить двом українцям. На столі в салоні пізніше було виявлено сліди вибухівки. Диверсійна група, за даними видання, складалася з шести осіб – капітана, двох водолазів, двох помічників та лікаря. Для оренди човна використали підроблені паспорти. Хто є замовником диверсії, зараз неясно.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на публікації заявив, що Україна не причетна до підрив «Північного потоку».

Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газопровід не було запущено в експлуатацію: через вторгнення Росії в Україну на нього накладено санкції. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу.