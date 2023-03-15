США планують продовжувати польоти над Чорним морем, попри інцидент із дроном – Білий дім

США будуть продовжувати польоти в районі Чорного моря, незважаючи на вчорашній інцидент із безпілотником, заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Якщо їхнє послання полягало в тому, щоб стримати або відмовити нас від польотів і операцій у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, то це не вдасться, – сказав Кірбі. – Ми збираємося продовжувати літати і працювати в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море не належить жодній країні».

14 березня Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в «небезпечному і непрофесійному» перехопленні її винищувачами американського безпілотника-розвідника, що призвело до його падіння в Чорне море.

Вашингтон викликав посла Росії, щоб висловити протест проти «нерозважливої» поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27. Пентагон заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.

За словами речника Пентагону, бригадного генерала Патріка Райдера, російські літаки скинули пальне на MQ-9, очевидно намагаючись засліпити або пошкодити його, і пролетіли перед дроном, перш ніж один із винищувачів зачепив гвинт безпілотника.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що інцидент є явним порушенням міжнародного права.

Міністерство оборони Росії 14 березня заперечило, що якийсь із його літаків контактував з американським безпілотником, і заявило, що дрон розбився через «різке маневрування».

Посол Росії в США Анатолій Антонов після того, як його викликали до Державного департаменту через інцидент, заявив, що Москва не хоче «конфронтації» зі США.

«Ми вважаємо за краще не створювати ситуації, коли можуть виникнути ненавмисні зіткнення або ненавмисні інциденти між Російською Федерацією та Сполученими Штатами», – сказав Антонов.

Посол також стверджував, що Росія «проінформувала про цей простір, визначений зоною проведення спеціальної військової операції». «Ми попереджали не входити, не проникати», – додав він, запитуючи, як відреагують США, якщо російський безпілотник наблизиться до Нью-Йорка чи Сан-Франциско.