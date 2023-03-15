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США не виключають, що збитий над Чорним морем безпілотник можуть і не знайти

MQ-9 Reaper (фото ілюстративне)

Після падіння американського військового безпілотника в Чорне море в результаті перехоплення російськими винищувачами у США не виключають, що сам безпілотник можуть і не знайти.

У середу офіційний представник Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю CNN заявив, що Москва має бути обережнішою при польотах у міжнародному повітряному просторі.

«Повідомлення, яке ми передали російському послу, полягає в тому, що Росії потрібно бути обережнішими при польотах у міжнародному повітряному просторі поблизу об’єктів США, які, знову ж таки, літають цілком законним шляхом, виконуючи місії на підтримку наших інтересів національної безпеки», – сказав Кірбі.

Кірбі сказав, що розвідувальний безпілотник MQ-9 не був виявлений і, можливо, ніколи не буде знайдений з огляду на глибину Чорного моря, куди він упав.

«Він не був знайдений, і я не впевнений, що ми зможемо його виявити. Там, де він упав у Чорне море, дуже, дуже глибоко. Ми все ще оцінюємо, чи можна провести якісь зусилля з підйому. Можливо, їх не буде», – сказав Кірбі.

14 березня Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в «небезпечному і непрофесійному» перехопленні її винищувачами американського безпілотника-розвідника, що призвело до його падіння в Чорне море.

Вашингтон викликав посла Росії, щоб висловити протест проти «нерозважливої» поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27. Пентагон заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.

За словами речника Пентагону, бригадного генерала Патріка Райдера, російські літаки скинули пальне на MQ-9, очевидно намагаючись засліпити або пошкодити його, і пролетіли перед дроном, перш ніж один із винищувачів зачепив гвинт безпілотника.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що інцидент є явним порушенням міжнародного права.

Міністерство оборони Росії 14 березня заперечило, що якийсь із його літаків контактував з американським безпілотником, і заявило, що дрон розбився через «різке маневрування».

Посол Росії в США Анатолій Антонов після того, як його викликали до Державного департаменту через інцидент, заявив, що Москва не хоче «конфронтації» зі США.

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