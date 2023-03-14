Україна в 2022 році стала третім у світі імпортером зброї – SIPRI

У 2022 році Україна стала одним із найбільших у світі імпортерів озброєнь завдяки постачанню зброї західними країнами після початку повномасштабного російського вторгнення. Більше озброєнь імпортували лише Катар та Індія. Такими є висновки звіту Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI), який займається моніторингом угод із продажу зброї в усьому світі.

За цими даними, Україна є 14-им за величиною імпортером озброєнь за період 2018-22 років. За п’ятирічний період на Україну припадало два відсотки світового імпорту зброї.

Водночас, як йдеться у звіті, європейські члени НАТО збільшили імпорт озброєнь на 65 відсотків, намагаючись зміцнити свої арсенали у відповідь на підвищену загрозу з боку Росії.

Згідно з висновками SIPRI, частка Росії у світовому експорті зброї помітно знизилася за останні чотири роки, тоді як частка Сполучених Штатів Америки – зросла, а імпорт озброєнь європейськими країнами збільшився на 47 відсотків.

Частка США у світовому експорті озброєнь в проміжку 2018-2022 років зросла з 33 до 40 відсотків. Частка Росії, другого за масштабами експортера озброєнь, впала з 22 до 16 відсотків. Частка Франції зросла з 7 до 11 відсотків.

За даними SIPRI, вісім із десяти головних імпортерів російських озброєнь знизили їх закупівлі. Експорт до Індії, основного покупця російської зброї, наприклад, упав на 37 відсотків, але при цьому значно підвищився експорт до Китаю та Єгипту.

Як пояснив в інтерв’ю виданню Newsweek один із авторів звіту Сімон Віземан, причин зниження покупок озброєнь із Росії – кілька. Це і тиск США та їхніх союзників на імпортерів російських озброєнь, і проблеми, яких зазнає російська оборонна промисловість, яка намагається забезпечити озброєннями армію, що вторглася в Україну, в умовах західних санкцій.

Найімовірніше, роль відіграла і демонстрація якості російської зброї в умовах бойових дій в Україні, додав ще один обізнаний із російською військовою промисловістю співрозмовник Newsweek, який побажав залишитися анонімним через побоювання помсти. Наприклад, Росія змушена була закуповувати бойові безпілотники в Ірану, виявившись нездатною виробляти їх самостійно.