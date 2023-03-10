Санкції через війну в Україні не зашкодили співпраці Росії та Китаю в оборонній сфері – CNN

Китайські державні оборонні компанії впродовж останнього року продовжували торгівлю з підсанкційними підприємствами російського військово-промислового комплексу, повідомляє телеканал CNN із посиланням на аналіз митних даних за 2022 рік.

Зокрема, пекінський оборонний підрядник Poly Technologies надіслав щонайменше десяток партій продукції, включно з деталями для вертольотів і радіообладнанням «повітря-земля», російській фірмі, яка перебуває під санкціями США за звʼязок із війною проти Україні.

Довгостроковий торговельний партнер Poly Technology – Улан-Уденський авіаційний завод, постачальник бойових вертольотів – також торік передав запчастини та кілька вертольотів пекінській компанії.

Більшість деталей гелікоптера, які постачалися до Росії, мали маркування для використання в багатоцільовому вертольоті Мі-171Е, призначеному для транспортування та рятувальних операцій. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Китай почав імпортувати цю модель з Росії понад 10 років тому.

Три поставки від Poly Technologies були позначені як продукти для експлуатації або обслуговування російського Мі-171Ш, військово-транспортного гелікоптера, який може бути оснащений озброєнням і використовувався в операціях Москви в Україні.

Митні записи були отримані з двох джерел. Перший масив даних був наданий компанією Import Genius, чия інформація зібрана зі вторинних джерел з офіційної російської митниці та записів про відправлення. Вашингтонський мозковий центр C4ADS, який збирає офіційні митні записи від багатьох сторонніх постачальників, надав другий масив. CNN не перевіряв ці дані незалежно.