У вівторок на своїй першій пресконференції після вступу на посаду міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Захід провокує збройний конфлікту та «розпалює вогонь» війни наданням Україні зброї для захисту від російського вторгнення.

Він повторив тезу про нейтральну позицію Пекіна у війні, але також заявив, що має «безмежну дружбу» з Росією, відмовившись критикувати вторгнення РФ в Україну чи навіть називати це вторгненням.

«Зусилля щодо мирних переговорів неодноразово підривалися. Здається, є невидима рука, яка підштовхує до затягування та ескалації конфлікту та використовує українську кризу для обслуговування певної геополітичної програми», – сказав Цінь Ган.

На його думку, «українська криза підійшла до критичного моменту».

Також Цінь Ган не лише натякнув, що США буцімто підривають зусилля щодо миру в Україні, щоб продовжити конфлікт для власної вигоди, а й розкритикував Сполучені Штати через погіршення двосторонніх відносин і підтримку Вашингтоном Тайваню.

Політика Вашингтона щодо Китаю «повністю відхилилася від раціонального та здорового шляху», – сказав Цінь.

«Сприйняття та погляди Сполучених Штатів на Китай серйозно спотворені. Вони розглядають Китай як свого основного суперника та найбільш значущий геополітичний виклик. Це схоже на те, що перший ґудзик на сорочці пристебнутий неправильно, і в результаті американсько-китайська політика повністю відхилилася від раціонального та правильного шляху», – зазначив китайський міністр.

Вашингтон, на його думку, «має намір стримувати та пригнічувати Китай у всіх відношеннях».

Україна і США наразі не коментували заяви новоготочільника МЗС Китаю.

Після короткого перебування послом у Вашингтоні Цінь Ган наприкінці грудня був призначений міністром закордонних справ. На цій посаді він змінив Ван Ї.

Нещодавно Китай представив так званий план щодо війни, але документ був сприйнятий зі скептицизмом, як в Україні, так і на Заході. На думку експертів, Пекін не пропонує жодних нових ініціатив щодо мирного врегулювання.