Новий міністр закордонних справ Китаю звернеться до України та США з першою промовою

Новий міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган дасть свою першу пресконференцію 7 березня на щорічному засіданні Всекитайських зборів народних представників у Пекіні.

Очікується, що Цінь прокоментує війну в Україні та напружені відносини Китаю зі Сполученими Штатами, передає агенція DPA.

Нещодавно Китай представив так званий план щодо війни, але документ був сприйнятий зі скептицизмом, як в Україні, так і на Заході. На думку експертів, Пекін не пропонує жодних нових ініціатив щодо мирного врегулювання.