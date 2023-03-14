Коаліція за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України налічує 32 держави – Кулеба

Ще дві країни приєдналися до коаліції за створення Спеціального трибуналу в справі про злочин російської агресії проти України, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ще дві країни приєдналися до коаліції за створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. 32 держави тепер працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне і військове керівництво Росії. Путін і його соратники постануть перед судом», – написав міністр у твітері. Що це за країни – він не уточнив.

У лютому Кулеба повідомив, що Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка підтримає створення спецтрибуналу.

Раніше голова МЗС повідомляв, що країн-учасниць групи стало 30 після того, як приєдналася Греція. За словами міністра, перше засідання групи відбулося 26 січня, наступне планується на 21-22 березня у Страсбурзі.

На початку січня цього року Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

19 січня Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення спеціального міжнародного трибуналу через агресію проти України.

Вимога створення міжнародного трибуналу повторює заклик законодавців Великої Британії, які раніше також висловили підтримку «створенню спеціального трибуналу з обмеженим фокусом на злочині агресії» на додаток до розслідування, яке проводить Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може розглядати лише ті справи, в яких обидві сторони є членами суду (Росія не є членом МКС) або справа передана Радою безпеки ООН. Передача Радою безпеки ООН справи до МКС теж є фактично неможливою, бо Росія тоді використає свій статус постійного члена Ради безпеки, щоб ветувати таке рішення.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 5 грудня виступив проти планів Європейського союзу створити спеціальний трибунал за підтримки ООН для розгляду російських злочинів під час війни в Україні, заявивши, що його суд здатний ефективно розглядати воєнні злочини, скоєні Росією в Україні.