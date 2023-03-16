У МЗС назвали нікчемним закон РФ про вихід з українського громадянства

Новий російський закон щодо виходу з українського громадянства порушує норми міжнародного права і не має юридичних наслідків, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

«РФ намагається легітимізувати спробу анексії захоплених українських територій та незаконну паспортизацію їхніх мешканців. Закон Держдуми Росії грубо порушує законодавство України та норми міжнародного права. Він є нікчемним та не несе правових наслідків. Українські громадяни, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, зберігатимуть громадянство України попри російське законодавство. Процедура виходу із українського громадянства чітко окреслена чинним законодавством України. Всі власники українських паспортів, які не пройшли передбачену українським законодавством процедуру виходу з громадянства, залишаються громадянами України та можуть розраховувати на захист Української держави в рамках Конституції та законів України», – йдеться в заяві.

У МЗС закликають міжнародну спільноту рішуче засудити «черговий злочин Росії та посилити військову допомогу України задля якнайшвидшого звільнення тимчасово окупованих територій».

14 березня Держдума РФ ухвалила закон, відповідно до якого громадяни України, які отримали на тимчасово окупованих територіях України російські паспорти, можуть вийти із українського громадянства після подання відповідної заяви в російські органи влади.