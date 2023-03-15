ЗСУ очолюють рейтинг довіри українців – опитування

Найвищим рівнем довіри в українців серед державних та суспільних інститутів користуються Збройні сили України. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

«Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 96% опитаних)», – йдеться в дослідженні.

На другому місці за рівнем довіри перебувають волонтерські організації – їм довіряють 88% респондентів. Далі йдуть добровольчі загони (87%), Національна гвардія України (86%), Державна служба з надзвичайних ситуацій (85%).

Про довіру президенту України вказали 83% опитаних.

Після нього у рейтингу довіри слідують: Державна прикордонна служба (82%), Міністерство оборони України (78%), Служба безпеки України (74%), Національна поліція (71,5%), церкви (70%), громадські організації (66%), ЗМІ (65%). Про довіру головам міст (селищ, сіл), в якому живе респондент, сказали 62%.

Згідно з даними опитування, більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам), яким не довіряють 64%, політичним партіям – 63%, судам (судовій системі загалом) - 59% опитаних, Верховній Раді – 51%.

«Серед політиків та громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час цього дослідження, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до В. Зеленського (85%), С.Притули (65%), М. Подоляка (59,5%), В. Кличка (58%), О. Данілова (55%), Д. Шмигаля (52%), О. Резнікова (51%)», – повідомили соціологи.

Опитування тривало з 22 лютого по 1 березня 2023 року. Деталі охоплення та вибірки можна переглянути ТУТ.