«Зернову угоду» продовжили ще на 120 днів.

Про це повідомив у твіттері віцепрем’єр-міністр відновлення Олександр Кубраков.

Український міністр подякував генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, президенту Ердогану, міністру Хулусі Акару та всім партнерам за дотримання домовленостей у продовженні угоди ще на пів року.

Він додав, що завдяки спільним зусиллям України партнерів на світові ринки поставлено 25 млн тонн українського зерна.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також підтвердив, що «зернову угоду» для вивезення агропродукції з українських портів продовжили. Вона працюватиме й після 19 березня, коли завершується її термін, уточнив турецький лідер.

Однак, Ердоган не сказав, на який період продовжили угоду. Росія раніше наполягала на тому, що погодилася продовжити угоду лише на 60 днів.

14 березня Туреччина, яка є учасником переговорів, заявила, що Росія погодилася підтримати 60-денне продовження зернової угоди. Водночас, за даними Анкари, переговори щодо продовження угоди ще тривають.

Україна каже, що Росія порушує встановлені в угоді про транспортування українського зерна терміни, коли заявляє про строки 60 днів. За словами міністра інфраструктура України Олександра Кубракова, угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів.

Російське вторгнення в лютому минулого року призвело до того, що українські чорноморські порти були заблоковані військовими кораблями Москви. Це тривало доти, доки укладена в липні 2022 року угода уможливила безпечний експорт критично важливих поставок продовольства.

Україна та Росія є важливими постачальниками продовольства у світі. До повномасштабної війни Україна експортувала приблизно три чверті виробленого зерна. Згідно з даними Європейської комісії, близько 90% цього експорту відправлялося морем із чорноморських портів України. Таким чином, війна та її вплив на експорт зерна мають серйозні наслідки, особливо для глобального Півдня, який значною мірою залежить від них.