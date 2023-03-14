Туреччина заявляє, що переговори про продовження зернової угоди тривають

Міністерство оборони Туреччини заявляє, що переговори щодо продовження угоди, яка дозволяє експорт українського зерна Чорним морем, ще тривають.

Як повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства, Росія погодилася підтримати 60-денне продовження угоди, укладеної між Москвою та Києвом у липні за посередництва Туреччини та ООН.

13 березня російські ЗМІ з посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Вершиніна повідомили, що Москва і ООН домовилися про продовження зернової угоди з Україною на 60 днів.

Україна заявила, що Росія порушує встановлені в угоді про транспортування українського зерна терміни, коли заявляє про продовження дії домовленостей на 60 днів. За словами міністра інфраструктура України Олександра Кубракова, угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів.

Україна та Росія є важливими постачальниками продовольства у світі. До повномасштабної війни Україна експортувала приблизно три чверті виробленого зерна. Згідно з даними Європейської комісії, близько 90% цього експорту відправлялося морем із чорноморських портів України. Таким чином, війна та її вплив на експорт зерна мають серйозні наслідки, особливо для глобального Півдня, який значною мірою залежить від них.