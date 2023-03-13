Росія порушує домовленості – Кубраков про продовження дії зернової угоди на 60 днів

Росія порушує встановлені в угоді про транспортування українського зерна терміни, коли заявляє про продовження дії домовленостей на 60 днів, вважає міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів, тому позиція Росії про продовження угоди лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН», – написав міністр у твітері.

За його словами, Україна очікує офіційної реакції на заяви Москви з боку ООН та Туреччини.

13 березня російські ЗМІ з посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Вершиніна повідомили, що Москва і ООН домовилися про продовження зернової угоди з Україною на 60 днів.

«Будь-яка подальша зернова політика залежатиме від фактичного… прогресу в нормалізації нашого сільськогосподарського експорту, включно з банківськими платежами, транспортною логістикою, страхуванням, розморожуванням фінансової діяльності та продовженням поставок аміаку через трубопровід Тольятті – Одеса», – сказав Вершинін.

Україна та Росія є важливими постачальниками продовольства у світі. До повномасштабної війни Україна експортувала приблизно три чверті виробленого зерна. Згідно з даними Європейської комісії, близько 90% цього експорту відправлялося морем із чорноморських портів України. Таким чином, війна та її вплив на експорт зерна мають серйозні наслідки, особливо для глобального Півдня, який значною мірою залежить від них.