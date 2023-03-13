Росія та ООН домовилися про продовження зернової угоди на 60 днів

Після переговорів у Женеві Росія та ООН домовилися про продовження зернової угоди з Україною на 60 днів.

«Наша російська міжвідомча делегація щойно завершила черговий раунд переговорів з представниками ООН на чолі з генеральним секретарем Конференції ООН із торгівлі та розвитку Ґрінспеном і головою Офісу з координації гуманітарних зусиль Ґріффітсом», — заявив на брифінгу 13 березня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін, повідомляє російська агенція «РИА Новости».

Дипломат наголосив, що Москва погодилася продовжити поточну зернову угоду, яка діє до 18 березня, лише на 60 днів.

«Будь-яка подальша зернова політика залежатиме від фактичного… прогресу в нормалізації нашого сільськогосподарського експорту, включно з банківськими платежами, транспортною логістикою, страхуванням, розморожуванням фінансової діяльності та продовженням поставок аміаку через трубопровід Тольятті – Одеса», – сказав Вершинін.

Україна та Росія є важливими постачальниками продовольства у світі. До повномасштабної війни Україна експортувала приблизно три чверті виробленого зерна. Згідно з даними Європейської комісії, близько 90% цього експорту відправлялося морем із чорноморських портів України. Таким чином, війна та її вплив на експорт зерна мають серйозні наслідки, особливо для глобального Півдня, який значною мірою залежить від них.