Ґутерріш прибув до Києва, щоб обговорити продовження зернової угоди із Зеленським

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш прибув до Києва, повідомила пресслужба організації.

«Згодом сьогодні (Ґутерріш – ред.) зустрінеться з президентом Зеленським у Києві, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи у всіх її аспектах, так само як і інші актуальні питання», – заявив речник ООН.

Напередодні речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що Антоніу Ґутерріш прибув до Польщі на своєму шляху до України.

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Цього місяця держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі «Групи двадцяти» в Індії закликав Росію продовжити дію укладеної за посередництва ООН угоди про експорт українського зерна.

За повідомленнями російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив країни Заходу в тому, що це вони «поховали» зернову угоду. 1 березня на зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу Лавров назвав умовою продовження дії домовленостей «урахування інтересів російських виробників сільгосппродукції та добрив у плані безперешкодного доступу на світові ринки».

Чорноморська зернова угода була укладена в липні 2022 року за посередництва ООН і Туреччини, термін дії угоди закінчується 18 березня.