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Ґутерріш прибув до Києва, щоб обговорити продовження зернової угоди із Зеленським

Напередодні речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що Антоніу Ґутерріш (на фото) прибув до Польщі на своєму шляху до України

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш прибув до Києва, повідомила пресслужба організації.

«Згодом сьогодні (Ґутерріш – ред.) зустрінеться з президентом Зеленським у Києві, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи у всіх її аспектах, так само як і інші актуальні питання», – заявив речник ООН.

Напередодні речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що Антоніу Ґутерріш прибув до Польщі на своєму шляху до України.

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Цього місяця держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі «Групи двадцяти» в Індії закликав Росію продовжити дію укладеної за посередництва ООН угоди про експорт українського зерна.

За повідомленнями російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив країни Заходу в тому, що це вони «поховали» зернову угоду. 1 березня на зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу Лавров назвав умовою продовження дії домовленостей «урахування інтересів російських виробників сільгосппродукції та добрив у плані безперешкодного доступу на світові ринки».

Чорноморська зернова угода була укладена в липні 2022 року за посередництва ООН і Туреччини, термін дії угоди закінчується 18 березня.

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