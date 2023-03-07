Генсекретар ООН їде в Україну говорити про продовження дії чорноморської зернової угоди

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 8 березня, щоб обговорити продовження угоди з Москвою, яка дозволяє чорноморський експорт українського зерна на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

«Генеральний секретар щойно прибув до Польщі на шляху до України», – повідомив речник ООН Стефан Дюжаррік 7 березня.

За його словами, Ґутерріш обговорить продовження угоди «в усіх її аспектах та інші відповідні питання».

Інших подробиць щодо візиту голови ООН, вже третього після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не повідомляють.

Цього місяця держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі «Групи двадцяти» в Індії закликав Росію продовжити дію укладеної за посередництва ООН угоди про експорт українського зерна.

«Надзвичайно важливо, щоб «Група двадцяти» виступила на користь продовження та розширення зернової ініціативи для зміцнення продовольчої безпеки найбільш уразливих верств населення», — сказав Блінкен.

За повідомленнями російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив країни Заходу в тому, що це вони «поховали» зернову угоду. 1 березня на зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу Лавров назвав умовою продовження дії домовленостей «урахування інтересів російських виробників сільгосппродукції та добрив у плані безперешкодного доступу на світові ринки».

Чорноморська зернова угода була укладена в липні 2022 року за посередництва ООН і Туреччини, термін дії угоди закінчується 18 березня.