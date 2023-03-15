Радники президентів США і Туреччини обговорили продовження «зернової угоди»

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і радник президента Туреччини Ібрагім Калин провели переговори, однією з тем яких було продовження «зернової угоди».



«Вони говорили про регіональні та глобальні події, включно з спільною стурбованістю щодо агресії Росії проти України та зусиль Туреччини забезпечити відновлення Чорноморської зернової ініціативи», – повідомив 14 березня Білий дім.

14 березня Туреччина, яка є учасником переговорів, заявила, що Росія погодилася підтримати 60-денне продовження зернової угоди. Водночас, за даними Анкари, переговори щодо продовження угоди ще тривають.

Україна каже, що Росія порушує встановлені в угоді про транспортування українського зерна терміни, коли заявляє про строки 60 днів. За словами міністра інфраструктура України Олександра Кубракова, угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів.

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Російське вторгнення в лютому минулого року призвело до того, що українські чорноморські порти були заблоковані військовими кораблями Москви. Це тривало доти, доки укладена в липні 2022 року угода уможливила безпечний експорт критично важливих поставок продовольства.

Україна та Росія є важливими постачальниками продовольства у світі. До повномасштабної війни Україна експортувала приблизно три чверті виробленого зерна. Згідно з даними Європейської комісії, близько 90% цього експорту відправлялося морем із чорноморських портів України. Таким чином, війна та її вплив на експорт зерна мають серйозні наслідки, особливо для глобального Півдня, який значною мірою залежить від них.