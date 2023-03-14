У Кремлі заявили про черговий «жест доброї волі»

Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що продовження зернової угоди на 60 днів є «жестом доброї волі» з боку Росії.



«Угода не може стояти на одній нозі», – відповів Пєсков на запитання, чому угоду не продовжили на 120 днів. – «Тому умови продовження [угоди] відносні. Але це свого роду жест доброї волі з боку Росії».

За його словами, Росія зробила цей крок «в надії, що за такий тривалий час умови і зобов'язання, які взяли на себе сторони, будуть виконані».

Раніше у Росії «жестом доброї волі» називали те, що після вогневих ударів по окупованому Зміїному російські війська покинули острів. Цю фразу в Україні почали використовувати для означення відступу російських сил.

14 березня Туреччина, яка є учасником переговорів, заявила, що Росія погодилася підтримати 60-денне продовження зернової угоди. Водночас, за даними Анкари, переговори щодо продовження угоди ще тривають.

Україна заявила, що Росія порушує встановлені в угоді про транспортування українського зерна терміни, коли заявляє про строки 60 днів. За словами міністра інфраструктура України Олександра Кубракова, угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів.

Російське вторгнення в лютому минулого року призвело до того, що українські чорноморські порти були заблоковані військовими кораблями Москви. Це тривало доти, доки укладена в липні 2022 року угода уможливила безпечний експорт критично важливих поставок продовольства.

Україна та Росія є важливими постачальниками продовольства у світі. До повномасштабної війни Україна експортувала приблизно три чверті виробленого зерна. Згідно з даними Європейської комісії, близько 90% цього експорту відправлялося морем із чорноморських портів України. Таким чином, війна та її вплив на експорт зерна мають серйозні наслідки, особливо для глобального Півдня, який значною мірою залежить від них.