МЗС вперше запускає відкритий набір кандидатів на посади послів через кадровий голод – Кулеба

Міністерство закордонних справ запустить відкритий прийом заявок на посади послів, повідомив голова відомства Дмитро Кулеба 13 березня.

Він пояснив рішення «проблемою кадрового голоду».

«МЗС постійно шукає нових сильних кандидатів всередині дипломатичної служби та зовні на відповідальні посади. Особливо складно з пошуком кандидатів на посади Послів. Шукаю їх в дипломатичній системі. Шукаю в бізнес-середовищі. Шукаю серед науковців. Але зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці», – заявив Кулеба на своїй фейсб-сторінці.

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Відтак, зазначив він, понад 20 країн досі не мають українських послів. Попри це, голова МЗС висловив впевненість, що в Україні є фахівці, здатні зайняти ці вакансії.

«Проблема лише в тому, що або а) ми їх ще не знайшли, або б) вони самі ще не дізналися про можливість взятися за надскладну, але надзвичайно необхідну, роботу Посла України. Тому ми йдемо на безпрецедентний крок – створюємо відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду Посла. Відповідна сторінка вже створена на сайті МЗС у розділі «Вакансії», – повідомив міністр.

Він звернув увагу на те, що, хоча більшість заявників не відповідатиме вимогам, відкритий пошук може дати «можливість для гідних кандидатів спробувати себе там, куди раніше можна було потрапити лише через закриті інституційні механізми».

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«Особливий фокус зараз на країнах Африки. Подача в ці країни автоматично підвищує шанси. Крім того, за умови рівних професійних показників, я надаватиму перевагу жінкам. Просто тому, що дипломатія була багато десятиріч несправедлива щодо кар’єрного зростання жінок», – повідомив Кулеба.

Голова МЗС додав, що вже подав на розгляд президента України кандидатури послів у Китаї, Індії та Бразилії.

У лютому Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС почало підготовку дипломатичних кадрів в Африці.