Кулеба закликав владу Німеччини прискорити постачання снарядів

Уряд Німеччини має прискорити постачання боєприпасів для України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Bild.

За його словами, німецькі оборонні компанії готові постачати боєприпаси українським військовим, однак наразі затримка виникла на рівні уряду.

«Я думаю, що Німеччина дійсно могла б більше допомогти боєприпасами. З артилерійськими боєприпасами. Ми сіли з українськими представниками та німецькою збройною промисловістю, і німецька промисловість у моїй присутності вимагала від німецького уряду одного: підписаних контрактів. Ми готові доставити. Отже, проблема в уряді», – зазначив він.

Крім того, міністр додав, що не очікує найближчим часом на постачання Україні бойових літаків, оскільки це «вкрай складне завдання з логістики та технічної точки зору».

«Тому ми радимо вже зараз розпочати підготовку українських пілотів на західних літаках, щоб, коли буде прийнято рішення про надання літаків, ми не витрачали час чи багато місяців на навчання», – підкреслив очільник МЗС.

10 березня видання Financial Times повідомило, що в Україну прибула одна із двох систем Patriot, анонсованих раніше США і Німеччиною, але вона ще не введена в експлуатацію. Також, за даними видання, очікується кілька пускових установок Patriot із Нідерландів.

Міноборони України наразі не підтверджувало отримання систем ППО Patriot. 18 січня відомство повідомило, що підготовка українських військових із використання зенітних ракетних комплексів Patriot у США триватиме 10 тижнів.

У кінці лютого в Пентагоні заявили, що навчання українських військових на ракетній системі Patriot, які почалися в січні, незабаром завершаться.

У грудні минулого року США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів, зокрема Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до неї.