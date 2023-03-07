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Литва хоче постійну німецьку бригаду – Берлін каже, що це вирішить НАТО

«Це залежить не від того, хто чого хоче, чи від того, хто що хоче забезпечити, а від НАТО», – сказав Боріс Пісторіус

Рішення про постійне розміщення німецької бригади в Литві буде ухвалювати НАТО, заявив міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус 7 березня у відповідь на заклики Вільнюса збільшити присутність НАТО в країні.

«Це залежить не від того, хто чого хоче, чи від того, хто що хоче забезпечити, а від НАТО», – сказав Пісторіус журналістам на навчаннях сотень німецьких військових у Литві, повідомляє агентство Reuters.

Від 2017 року Німеччина очолює міжнародний батальйон із 1500 військовослужбовців у Литві в рамках зусиль НАТО зі стримування агресії Росії.

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