США та Литва зобовʼязалися підтримувати Україну «до перемоги»

Сполучені Штати та Литва 6 березня зобовʼязалися продовжувати підтримку Києва до часу, коли «Україна переможе». Про це йдеться в спільній заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Литви Ґабріелюса Ландсберґіса за результатами зустрічі у Вашингтоні.

Очільники зовнішньополітичних відомств наголосили, що їхні країни далі допомагатимуть Україні «полегшити страждання її народу та захищати суверенітет та територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів».

Лідери також повторили заклики до Росії припинити війну та відвести всі свої війська та зброю, йдеться в повідомленні.

Литовські високопосадовці й народ є одними з найпослідовніших у питанні підтримки України в її опорі агресії Росії. Цього року, 11–12 липня, Литва прийматиме саміт НАТО.