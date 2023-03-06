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США та Литва зобовʼязалися підтримувати Україну «до перемоги»

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, архівне фото, 2022 рік

Сполучені Штати та Литва 6 березня зобовʼязалися продовжувати підтримку Києва до часу, коли «Україна переможе». Про це йдеться в спільній заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Литви Ґабріелюса Ландсберґіса за результатами зустрічі у Вашингтоні.

Очільники зовнішньополітичних відомств наголосили, що їхні країни далі допомагатимуть Україні «полегшити страждання її народу та захищати суверенітет та територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів».

Лідери також повторили заклики до Росії припинити війну та відвести всі свої війська та зброю, йдеться в повідомленні.

Литовські високопосадовці й народ є одними з найпослідовніших у питанні підтримки України в її опорі агресії Росії. Цього року, 11–12 липня, Литва прийматиме саміт НАТО.

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