Cуд ліквідував організацію, яка заперечувала незалежність Литви – ЗМІ

Вільнюська районна палата Дільничного суду Вільнюського регіону 20 лютого повідомила про ліквідацію асоціації «Міжнародний форум добросусідства».



«Таке рішення було ухвалено, тому що мета асоціації – діяти проти Литви, а також було порушено деякі правила створення асоціації», – пояснила рішення суду суддя Енріка Янушонене, яку цитує видання Delfi.

За її словами, асоціація «Міжнародний форум добросусідства» у Росії незаконно виступала від імені Литви, незаконно заперечувала закріплену в Конституції європейську та трансатлантичну інтеграцію Литви.

«Асоціація публічно поширювала неправдиву інформацію про нібито незаконні результати виборів у Литві. Таким чином, по суті, заперечувався конституційний устрій, тобто що Литва є незалежною та демократичною державою», – розповіла Янушонене.

Крім того, за її словами, «Міжнародний форум добросусідства» публічно демонстрував підтримку Росії у зв'язку із розпочатою нею війною проти України.

«Засновники асоціації прикриваються свободою слова, але, згідно з Конституцією Литви, свобода поширення інформації не пов'язана з дезінформацією, розпалюванням соціальної ворожнечі чи іншою протиправною діяльністю», – додала суддя.

Це рішення може бути оскаржено у Вільнюському окружному адміністративному суді.

Організацію ліквідувати просила генеральна прокуратура, яка переконана, що асоціація своїми діями пропагує війну та насильство, авторитарне управління, діє на користь інших держав, що суперечить інтересам Литви, а діяльність асоціації суперечить Конституції.



За даними Delfi, правоохоронні органи проводять два досудові розслідування, пов'язані з діяльністю «Міжнародного форуму добросусідства». Одне з них проводиться у зв'язку з можливою допомогою іншій державі у діях проти Литви, інше – у зв'язку із установчими документами «Міжнародного форуму добросусідства», на яких стоїть підпис Альгірдаса Палецкіса – його у 2021 році суд визнав винним у шпигунстві на користь Росії і засудив його до 6 років позбавлення волі.