Пентагон: навчання українських військових на Patriot незабаром завершаться

Навчання українських військових на ракетній системі Patriot, які почалися в січні, незабаром завершаться, повідомив представник Міністерства оборони США комітету з питань збройних сил Палати представників.



«Збройні сили США незабаром завершать підготовку та оснащення першої української батареї Patriot. Ми впевнені, що українці використовуватимуть Patriot з таким же досвідом, який вони демонструють щодня зі своїми нинішніми можливостями ППО», – сказав Дуглас Сімс, якого цитує CNN.



За його словами, США та їхні союзники на даний момент підготували понад 4000 українських військових.

«Колективна підготовка триває по всій Європі та різко збільшує українські об’єднані збройні формування. Загалом із січня американські військові навчили понад 1000 українців, довівши загальну кількість навчених Сполученими Штатами трохи більше 4000», – додав він.

У січня Міністерство оборони США повідомило, що «понад 90-100 українців» прибули у Форт Сілл і почали навчання на ракетній системі Patriot.

У грудні минулого року США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпаси до неї.