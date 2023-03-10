У Повітряних силах відповіли, коли стане відомо про прибуття систем Patriot в Україну

Про те, що зенітні ракетні комплекси Patriot прибули в Україну, стане відомо публічно, коли буде збито перший російський літак, заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Немає поки що, не бачив. Коли буде – дізнаєтеся, коли буде збитий перший рашистський літак», – сказав речник.

За його словами, багато хто запитує, чи здатні Patriot збивати ракети «Кинджал». Юрій Ігнат зауважив, що це стане відомо лише після застосування комплексу.

«Сказати зараз важко – треба втілювати це на практиці», – заявив речник.

10 березня видання Financial Times повідомило, що в Україну прибула одна з двох систем Patriot, анонсованих раніше США і Німеччиною, але вона ще не введена в експлуатацію. Також, за даними видання, очікується кілька пускових установок Patriot із Нідерландів.

Міноборони України наразі не підтверджувало отримання систем ППО Patriot. 18 січня відомство повідомило, що підготовка українських військових із використання зенітних ракетних комплексів Patriot у США триватиме 10 тижнів.

У кінці лютого в Пентагоні заявили, що навчання українських військових на ракетній системі Patriot, які почалися в січні, незабаром завершаться.

У грудні минулого року США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів, зокрема Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до неї.