Міністр оборони Польщі заявив, що системи ППО Patriot вже прибули до України

Системи протиповітряної оборони Patriot вже надійшли в Україну – про це йдеться в інтерв’ю міністра оборони Польщі Маріуша Блащака іспанському виданню La Razon.

Говорячи про участь Польщі в оборонній підтримці України, Блащак нагадав про роль Варшави в наданні Patriot та танків Leopard.

«Тут мушу підкреслити, що завдяки зусиллям Польщі в Україну потрапили, зокрема, батареї Patriot чи перші танки Leopard; ми не тільки головний пункт передачі допомоги, але й один із найбільших донорів. З початку війни ми передали в Україну зброї на понад 2,2 мільярда євро», – сказав він.

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За словами Блащака, до цієї суми не входять видатки на підготовку українських військових, а також останній пакет бронетехніки, до якого увійшли, зокрема, танки Leopard 2A4 танки.

Міноборони України наразі не підтверджувало отримання систем ППО Patriot. 18 січня відомство повідомило, що підготовка українських військових із використання зенітних ракетних комплексів Patriot у США триватиме 10 тижнів.