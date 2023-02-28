Польща відмовила у притулку депортованому з Росії активісту

Польща відмовила у наданні притулку російському активісту таджицького походження Саїданвару Сулаймонову (Саша Печенька).

У 2021 році його депортували із Росії на 40 років. Печенька – громадянин Таджикистану, Варшава вирішила, що на батьківщині йому нічого не загрожує.

Печеньці заборонили перебувати в Росії перед виборами до Держдуми. Він тоді працював у передвиборчому штабі опозиційного політика Андрія Пивоварова. За повідомленнями, у Польщі активіст волонтерить, працює з українськими біженцями.

У фейсбуці він розповів, що 21 лютого, коли йому повідомили про рішення польської влади, до батьків у Таджикистані приходили співробітники місцевих спецслужб і цікавилися, де він перебуває.

Печенька написав, що подаватиме апеляцію на рішення Варшави.

В інтерв’ю The Insider він заявив, що на батьківщині йому загрожує небезпека.

21 лютого Роскомнагляд заблокував на території Росії підкаст журналу DOXA «Щоденник із Пшемишля», який робить Печенька. У ньому він розповідає про життя українців, змушених покинути свої домівки через російське вторгнення.