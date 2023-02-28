Польща відмовила у притулку депортованому з Росії активісту

Польща відмовила у наданні притулку російському активісту таджицького походження Саїданвару Сулаймонову (Саша Печенька).
У 2021 році його депортували із Росії на 40 років. Печенька – громадянин Таджикистану, Варшава вирішила, що на батьківщині йому нічого не загрожує.
Печеньці заборонили перебувати в Росії перед виборами до Держдуми. Він тоді працював у передвиборчому штабі опозиційного політика Андрія Пивоварова. За повідомленнями, у Польщі активіст волонтерить, працює з українськими біженцями.
У фейсбуці він розповів, що 21 лютого, коли йому повідомили про рішення польської влади, до батьків у Таджикистані приходили співробітники місцевих спецслужб і цікавилися, де він перебуває.
Печенька написав, що подаватиме апеляцію на рішення Варшави.
В інтерв’ю The Insider він заявив, що на батьківщині йому загрожує небезпека.
21 лютого Роскомнагляд заблокував на території Росії підкаст журналу DOXA «Щоденник із Пшемишля», який робить Печенька. У ньому він розповідає про життя українців, змушених покинути свої домівки через російське вторгнення.
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