«Просто російське варварство» – МЗС України про обстріл 9 березня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія під час нічного масованого удару не мала «військових цілей».

«Уночі Росія завдала масованого удару ракетами та безпілотниками по Україні, що призвело до загибелі людей і завдало шкоди цивільній інфраструктурі. Жодної військової мети, просто російське варварство. Настане день, коли Путіна та його соратників буде притягнуто до відповідальності спеціальним трибуналом», – написав Кулеба у твітері.

У Міноборони Росії стверджували, що під час удару вразили військову інфраструктуру, підприємства оборонно-промислового комплексу України, а також атакували місце базування ударних безпілотників.

Уночі та на світанку 9 березня, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема 6 «Кинджалів» та 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131. Із 48-ми крилатих ракет знищено – 34, а також 4 «шахеди».

Через атаку військ РФ є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури у низці областей і супутні з цим вимушені обмеження для споживачів. П’ятеро людей загинули через удар по житловій зоні у Золочівському районі Львівщини, одна людина – на Дніпропетровщині. У Дніпропетровській області і в Києві є поранені через обстріли.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.