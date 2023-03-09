Зеленський провів нараду через російський ракетний удар 9 березня

Президент України Володимир Зеленський повідомив 9 березня, що провів нараду через російський ракетний удар. У нараді брали участь представники РНБО, СБУ, МВС, Генштабу, військової розвідки та інших відомств.

«Сьогоднішнім обстрілом атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та місто Київ», – зазначив Зеленський.

Президент України закликав забезпечити захист енергетичної інфраструктури від російських обстрілів та забезпечити швидке відновлення електропостачання у постраждалих областях.

Уночі та на світанку 9 березня, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема 6 «Кинджалів» та 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131. Із 48-ми крилатих ракет знищено – 34, а також 4 «шахеди».

Через атаку військ РФ є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури у низці областей і супутні з цим вимушені обмеження для споживачів. П’ятеро людей загинули через удар по житловій зоні у Золочівському районі Львівщини, одна людина – на Дніпропетровщині. У Дніпропетровській області і в Києві є поранені через обстріли.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.