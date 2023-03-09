Число загиблих унаслідок ранкового обстрілу Херсона зросло

Число загиблих унаслідок обстрілу Херсона зранку 9 березня зросло до чотирьох, повідомляє «Суспільне» з посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.

«Всього у місті через ранкові обстріли четверо загиблих та один поранений», – ідеться в повідомленні.

Вибухи в Херсоні тривали і вдень.

У ранкових повідомленнях з Херсона йшлося про трьох загиблих.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.