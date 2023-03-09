Російський обстріл зруйнував зупинку транспорту в Херсоні, троє людей загинули – ОВА

Російські війська обстріляли Херсон 9 березня, повідомила обласна військова адміністрація.

«На місці згарища кілька хвилин тому була зупинка громадського транспорту... Російський снаряд відібрав життя двох людей, що стояли на зупинці», – йдеться в повідомленні.

Крім того, уламки боєприпасу влучили й у крамницю, там загинула жінка.

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Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.