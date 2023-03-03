«Жодних зауважень не було»: ексочільниця Херсонської міської ВА про свою відставку

Галина Лугова, яка до вчорашнього дня очолювала міську військову адміністрацію Херсона, каже, що про свою відставку дізналася зі ЗМІ. Про це вона розповіла проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Ця звістка застала мене зненацька. Мені ніхто завчасно не повідомив. Не було сказано жодних нарікань стосовно моєї роботи. Це було як грім серед білого неба. Жодних зауважень, чи нарікань, чи пропозицій стосовно тих чи інших шляхів вирішення питань, на що звернути увагу, акцентування – нічого цього не було, взагалі», – прокоментувала Лугова.

Вона зазначила, що обійматиме посаду секретаря Херсонської міської ради, з якої свого часу пішла, щоби виконувати повноваження міського голови. Це сталося після затримання окупантами мера Ігоря Колихаєва влітку минулого року.

Читайте також: На окупованій Херсонщині посилюється примусова російська паспортизація – влада

Президент України Володимир Зеленський призначив нового очільника Херсонської міської військової адміністрації. Посаду обійняв військовий прокурор Роман Мрочко. Відповідне розпорядження 2 березня оприлюднили на сайті президента.

Водночас розпорядженням президента з посади начальниці військової адміністрації Херсона звільнили Галину Лугову.