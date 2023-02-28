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Війська РФ обстріляли Херсон, одна людина загинула – Єрмак

Наслідки російських обстрілів у Херсоні, 21 лютого 2023 року

Одна людина загинула й одна була поранена внаслідок обстрілу російськими військами Херсона 28 лютого, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу сталося руйнування приватного житлового будинку. Є потерпіла. Також відомо про загиблу людину», – написав він у телеграмі. Інших подробиць голова Офісу президента не навів.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

«Останній бій» перед окупацію Херсону. Роковини загибелі українських бійців у Бузковому парку (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Останній бій» перед окупацію Херсону. Роковини загибелі українських бійців у Бузковому парку (фотогалерея)

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