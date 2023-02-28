«Останній бій» перед окупацію Херсону. Роковини загибелі українських бійців у Бузковому парку (фотогалерея)

1 березня 2022 року в Херсоні відбувся бій між територіальною обороною та російськими військами. Цей бій називають «останнім», який українські захисники прийняли минулого року перед повною окупацією Херсону. Стався він у Бузковому парку. Більшість українських воїнів в цьому бою загинули. Їх поховали на місцевому цвинтарі Геологів, там же поховані українські військові, які обороняли Антонівський міст.

Після звільнення Херсону від окупації обласна прокуратура провела судово-медичну експертизу тіл 24 загиблих у Бузковому парку. Відомство відкрило провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438К України).

Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» в роковини цих трагічних подій побував у Бузковому парку. На місці трагічних подій встановлений пам'ятний хрест по загиблих тероборонівцях. Біля простріляних дерев, за якими ховалися українці від танків російської армії, лежать квіти.