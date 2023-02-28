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Фотогалереї

«Останній бій» перед окупацію Херсону. Роковини загибелі українських бійців у Бузковому парку (фотогалерея)

1 березня 2022 року в Херсоні відбувся бій між територіальною обороною та російськими військами. Цей бій називають «останнім», який українські захисники прийняли минулого року перед повною окупацією Херсону. Стався він у Бузковому парку. Більшість українських воїнів в цьому бою загинули. Їх поховали на місцевому цвинтарі Геологів, там же поховані українські військові, які обороняли Антонівський міст.

Після звільнення Херсону від окупації обласна прокуратура провела судово-медичну експертизу тіл 24 загиблих у Бузковому парку. Відомство відкрило провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438К України).

Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» в роковини цих трагічних подій побував у Бузковому парку. На місці трагічних подій встановлений пам'ятний хрест по загиблих тероборонівцях. Біля простріляних дерев, за якими ховалися українці від танків російської армії, лежать квіти.

Бійці територіальної оборони під час бою з окупантами мали лише стрілецьку зброю та &laquo;коктейлі Молотова&raquo;
1 Бійці територіальної оборони під час бою з окупантами мали лише стрілецьку зброю та «коктейлі Молотова»
Військові РФ розстріляли позиції ТрО з великокаліберних кулеметів і гармат
2 Військові РФ розстріляли позиції ТрО з великокаліберних кулеметів і гармат
Могили військових, що боронили Херсон
3 Могили військових, що боронили Херсон
Могила 19-річного оборонця міста
4 Могила 19-річного оборонця міста
Наприкінці березня тіла були ексгумовані та передані родичам. Понад десяток могил залишаються неідентифікованими
5 Наприкінці березня тіла були ексгумовані та передані родичам. Понад десяток могил залишаються неідентифікованими
Місцеві жителі та родичі загиблих прив&#39;язують квіти до пошкоджених обстрілами дерев у Бузковому парку на знак пам&#39;яті про бійців
6 Місцеві жителі та родичі загиблих прив'язують квіти до пошкоджених обстрілами дерев у Бузковому парку на знак пам'яті про бійців
Понівечені дерева в парку постійно нагадують про трагедію&nbsp; &nbsp;
7 Понівечені дерева в парку постійно нагадують про трагедію 
 
Біля дерев також можна побачити свічки, перевʼязані синьо-жовтою стрічкою
8 Біля дерев також можна побачити свічки, перевʼязані синьо-жовтою стрічкою
На місці бою жителі встановили хрест на стовбурі понівеченого дерева
9 На місці бою жителі встановили хрест на стовбурі понівеченого дерева
На честь загиблих бійців планують встановити монумент
10 На честь загиблих бійців планують встановити монумент

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