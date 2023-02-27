СБУ повідомила про затримання колишніх очільників російської катівні в Херсоні

Служба безпеки України повідомляє, що спільно з Державним бюро розслідувань викрила ще чотирьох підозрюваних колаборантів у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зокрема, серед затриманих – колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час окупації міста підтримав російських загарбників, йдеться в повідомленні.

«Після захоплення пенітенціарної установи він добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився увійти до керівного складу створеного рашистами «управління служби виконання покарань у Херсонській області». Перебуваючи на «посаді», він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці. У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства. Таким чином загарбники намагалися виконати вказівку Кремля щодо придушення руху опору в регіоні», – заявили в СБУ.

За даними спецслужби, також затримані очільник «відділу комунально-побутового, інтендантського і господарського забезпечення» колишньої російської тюрми і чоловік, який раніше працював у Херсонському СІЗО, але після 24 лютого минулого року погодився на пропозицію окупантів увійти до складу «відділу охорони колонії». «Там він разом із ще одним викритим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що чотирьом особам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану» і «колабораційна діяльність», і трьом із них уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.

11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. Відтоді в місті регулярно затримують людей, яких підозрюють у співпраці з російською окупаційною адміністрацією.

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