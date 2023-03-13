«Не там шукає ворога»: МЗС відреагувало на закиди влади Грузії в бік України

Міністерство закордонних справ назвало «недружніми до України» низку заяв прем’єр-міністра та керівництва парламенту Грузії, зроблених за останні кілька днів.

«Майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни. Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада», – заявив у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

У МЗС України висловили переконаність, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні «відносини дружби українського та грузинського народів».

«Ми високо цінуємо підтримку грузинів в той час, коли українці боряться за свою незалежність. Зі свого боку, Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього», – зазначив Ніколенко.

12 березня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі в ефірі телеканалу Imedi звинуватив президента України Володимира Зеленського у втручанні у внутрішні справи країни через підтримку протестувальників.

8 березня Зеленський у вечірньому зверненні підтримав грузинських протестувальників у їхній боротьбі проти закону про «іноземних агентів».

«Коли людина, яка перебуває в стані війни, знаходить час прокоментувати деструктивну акцію, в якій беруть участь кілька тисяч осіб, – це прямий доказ того, що ця людина залучена і хоче, щоб тут щось сталося, змінилося», – Гарібашвілі.

Гарібашвілі вказав також на заяви мера Києва Віталія Кличка, російського юриста Марка Фейгіна, голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, «якихось незрозумілих осіб» та «якихось невдах», які, за його словами, сказали, що «потрібні зміни та зміна уряду». «Спочатку подбайте про себе та свою країну, а ми подбаємо про свою», – заявив грузинський прем’єр.

Крім того, раніше віцеспікер парламенту Грузії Гія Вольський заявив, що за масовими протестами в країні буцімто стоять прихильники Міхеїла Саакашвілі, які брали участь у військових діях в Україні.

Ввечері 7 березня грузинський парламент ухвалив законопроект про «іноземних агентів» у першому читанні. Це спричинило масові протести з сутичками. Вранці 9 березня владна партія «Грузинська мрія» та рух «Сила народу» оголосили про відкликання з парламенту країни законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», ухваленого в першому читанні.