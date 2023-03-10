Парламент Грузії відхилив проєкт закону про «іноземний вплив». Закон «про іноагентів» відкликали автори

Законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який спричинив протести в Грузії, було відхилено законодавчим органом країни в другому читанні, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу» 10 березня.

Реєстрацію пройшли 112 депутатів. Законопроєкт у другому читанні не підтримали 35 депутатів, «за» висловився лише один член парламенту.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, єдиний депутат, який підтримав закон «про іноагентів» у другому читанні – це Давид Самхарадзе, один із лідерів «Грузинської мрії».

Також з’ясувалося після вивчення списків, що законопроєкт провалили голоси опозиції. Основна частина депутатів «Грузинської мрії» в голосуванні не брала участі, пише агенція «Новини Грузія» з посиланням на Netgazeti.

Читайте також: У Грузії силовики затримали бійця, який повернувся з України з лав ЗСУ

Напередодні парламентська більшість ухвалила рішення відкликати законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Відповідно до законодавства Грузії, для офіційного відкликання документу необхідно було подати проєкт, ухвалений у першому читанні, на пленарному засіданні та відхилити його шляхом голосування у другому читанні.

Другий законопроект – «Про реєстрацію іноземних агентів», який також було запропоновано «Силою народу» і не було винесено на голосування у першому читанні, як заявив на засіданні бюро депутат Шалва Папуашвілі, відкликали ініціатори.

Вранці 9 березня правляча партія «Грузинська мрія» та рух «Сила народу» оголосили про відкликання з парламенту країни законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», ухвалений у першому читанні.

Читайте також: «Ми не відступимо. Для нас демократія – це дуже важливо» – Лаша Тугуші про протести в Грузії

Також напередодні Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про звільнення всіх затриманих в адміністративному порядку під час акцій останніх днів у Тбілісі.

Влада задовольнила вимогу демонстрантів, які 7-8 березня проводили багатотисячні мітинги біля будівлі парламенту. Поліція застосовувала проти учасників акції сльозогінний газ та водомети, демонстранти кидали каміння, підпалювали баки для сміття, будували барикади. Повідомлялося про постраждалих та десятки затриманих.