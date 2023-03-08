Грузія відправила на оцінку Венеціанської комісії законопроєкт, який спричинив масові протести

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі надіслав листа президенту Венеціанської комісії Ради Європи Клер Базі-Малорі з проханням підготувати висновок щодо двох проєктів закону, поданих до парламенту Грузії. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Нагадаємо, що члени руху «Сила народу», які формально оголосили про вихід із правлячої партії «Грузинська мрія», внесли до парламенту два законопроєкти. Один із них, «Про прозорість іноземного впливу» було затверджено у першому читанні напередодні. Другий документ, який провладні депутати називають «американським», називається «Про реєстрацію іноземних агентів».

Так званий «американський» законопроект був направлений до Венеціанської комісії без обговорення на пленарному засіданні. Як пише грузинська служба Радіо Свобода, документ на цьому етапі не буде винесений на сесію.

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«У міру просування Грузії на шляху до членства в ЄС ми прагнемо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити найкращий баланс між законними цілями прозорості та безпеки, з одного боку, і правами та свободами громадянського суспільства, з іншого. У дусі нашого багаторічного партнерства ми звертаємося до Венеціанської комісії з проханням підготувати правовий висновок щодо законопроектів, що додаються», — йдеться у листі Шалви Папуашвілі, який поширила пресслужба парламенту.

Раніше в «Силі народу» та в «Грузинській мрії» заявляли, що планують затвердити у першому читанні обидва законопроєкти, а потім направити їх до Венеціанської комісії. У «Мрії» говорили, що, якщо комісія виступить із неаргументованими зауваженнями, вони все одно затвердять документ.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла, що використовує своє право і накладе вето на закон про «іноагентів». При цьому правляча партія, ймовірно, зможе його подолати.

Ухвалення законопроєкту про «іноагентів» у першому читанні напередодні спровокувало протести біля будівлі парламенту 7 березня. Поліція використовувала проти демонстрантів спецзасоби, зокрема водомети та сльозогінний газ. Затримано понад 60 осіб. Є постраждалі серед силовиків та учасників акції.