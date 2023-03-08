У Тбілісі під час акції протесту проти закону про «іноагентів» затримали близько 70 людей

У Тбілісі під час акції проти ухваленого грузинським парламентом у першому читанні одного із так званих законопроєктів «про іноземних агентів» затримали 66 людей, повідомляє МВС Грузії.

Учасників акції затримали в адміністративному порядку за спротив поліції та дрібне хуліганство.

МВС також розпочало розслідування за фактами «насильницьких інцидентів» – за статтею про «Напад на поліцейського» та «Пошкодження або знищення майна».

У відомстві заявили, що поліцейські прибули до центру Тбілісі для «охорони громадського порядку та забезпечення мирного проведення акції протесту», проте пізніше «протест присутніх вийшов за рамки, встановлені законом про свободу слова та мирні збори, і набув насильницького характеру».

Протестувальники, як вказує МВС, намагалися заблокувати входи до парламенту, кидали у поліцейських камені, легкозаймисті засоби, тупі предмети, а також застосовували фізичну силу.

«З метою відновлення громадського порядку та запобігання правопорушенням поліція була змушена послідовно застосовувати пропорційну силу та спеціальні засоби примусу», – пояснюють у міністерстві розгін мітингувальників та застосування спецзасобів. За даними міністерства, постраждали близько 50 працівників МВС.

Законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» – один із законопроєктів про «іноземних агентів», який розглядається в парламенті Грузії. Голосування щодо другого варіанту законопроєкту відбудеться 9 березня.

Увечері 7 березня біля будівлі парламенту зібралося від п’яти до десяти тисяч людей. Сталися сутички протестувальників із поліцією, внаслідок чого силовики застосували сльозогінний газ та водомети.