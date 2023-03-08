«Що Майдан приніс Україні?» – в грузинській владній партії цитують російські наративи

Голова владної партії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе назвав війну в Україні наслідком Майдану.

«Що з Майданом і що він приніс Україні? Вони втратили Крим та більшу частину Луганська та Донецька, продовження всього цього – війна, яка сьогодні йде в Україні», – сказав Кобахідзе, жодним чином не згадавши про роль Росії в цих подіях.

За словами політика, це є результатом процесів, яких хочуть радикали в Грузії.

Як пише агентство «Новини-Грузія», Кобахідзе коментував слова євродепутатки Віоли фон Крамон. Минулої ночі вона написала під час розгону акції в Тбілісі, що це нагадує їй Майдан в Україні у 2013–2014 роках.

«Що стосується порівняння з Майданом, по-перше, я вам скажу, що у вʼязниці перебуває грузинський Янукович, і його звуть Міхеїл Саакашвілі… Ми діятимемо не за порядком денним радикалів, порядком Віоли фон Крамон, а відповідно до інтересів грузинського суспільства», – сказав Кобахідзе.

Слова грузинського політика подібні до тверджень російської пропаганди, яка просуває наративи на кшталт «хотіли в Європу, а отримали війну» і подібні.

Заочна дискусія провладних грузинських і європейських політиків відбувається на тлі масових протестів грузинської опозиції проти ухвалення законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», який також називають «законом про іноагентів». Парламент Грузії, де більшість має фракція «Грузинська мрія», 7 березня ухвалив цей документ у першому читанні.