У Грузії протестують проти законодавства про «іноагентів» – під час слухань сталися сутички

У Тбілісі перед будівлею парламенту у понеділок проходить акція проти законопроєктів «Про прозорість іноземного впливу» та «Про реєстрацію іноземних агентів», передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Проєкти законів розглядає парламентський комітет із юридичних питань. Опозиційні депутати розгорнули на засіданні комітету плакат із написом «Російський військовий корабель, іди на ...». На засіданні між депутатами сталася сутичка, декого з політиків вивели із зали.

Засідання відбувається в умовах безпрецедентних заходів безпеки – у будівлі грузинського парламенту оголосили «режим обмеженого допуску» – не пустили, зокрема, частину акредитованих журналістів і активістів, які хотіли взяти участь у обговоренні ініціативи.

Законопроєкт до парламенту внесла група депутатів від проурядового руху «Сила народу». Ініціативу розкритикували багато ЗМІ та опозиція. Вони вважають, що влада намагається запозичити російський досвід боротьби з «іноагентами» і створити в країні репресивний механізм.

2 березня законопроєкти у першому читанні схвалили комітети парламенту із зовнішніх зв’язків та з оборони і безпеки. В результаті кілька сотень людей вийшли на протести.

Після затвердження документів у першому читанні їх планують відправити до Венеціанської комісії.

Офіційний Брюссель заявив, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в ЄС, а також із нормами та цінностями Європейського союзу. Серйозне занепокоєння також висловили США.