До парламенту Грузії внесені два варіанти закону «Про іноагентів»

Проурядова парламентська фракція «Сила народу» розробила два законопроєкти із загальною умовною назвою «Про іноземних агентів». Про це заявив голова владної в Грузії партії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе заявив в ефірі телеканалу «Імеді».

Перший документ – дослівний переклад американського «Акту про реєстрацію іноземних агентів» (Foreign Agents Registration Act – FARA). Другий, за словами Кобахідзе, ліберальніший варіант того ж закону, який передбачає лише реєстрацію, прозорість фінансування, але не порушення кримінальних справ та арешти.

Представник парламентської фракції «Сила народу» Гурам Мачарашвілі дав зрозуміти, коментуючи два законопроєкти, що переклад американського закону FARA здійснено ними та формально зареєстровано для розгляду в парламенті, щоб продемонструвати, наскільки він жорсткий порівняно з другим варіантом, який підтримують обидві фракції.

Неурядові організації Грузії, опозиція та багато громадських діячів називають аргументи влади демагогією і виступають проти закону «Про іноземних агентів» у будь-якій формі.

Критики влади посилаються на те, що ухвалення таких норм призведе щонайменше до стигматизації всього неурядового сектору, оскільки конотація терміну «іноземний агент» у пострадянських країнах, тим більше з урахуванням російського досвіду, відрізняється від сприйняття аналогічного терміну у США.

Стигматизація громадянської активності та неурядових організацій з великою ймовірністю призведе до репресій, як це сталося в Росії, вважають опоненти.

Представники грузинських неурядових організацій, багато з яких залежать від іноземного фінансування, стверджують, що готові забезпечити прозору звітність.