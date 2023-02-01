Росія має засвоїти, де є її кордони – президентка Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія має повернути Грузії окуповані території Абхазії та Південної Осетії, які перейшли під фактичний контроль Росії у 2008 році. На її думку, Росія програє війну в Україні, і після її закінчення має залишити не лише окуповані українські території, а й грузинські.

«Росія вже практично програла всі битви, якщо не повністю війну. Грузинські питання теж мають бути на столі переговорів. Росія має засвоїти, де є її кордони», – цитує агенція Bloomberg слова Зурабішвілі.

Президентка закликала західну спільноту вимагати від президента Росії Володимира Путіна виведення військ із міжнародно визнаної території країни як однієї з умов мирної угоди з Україною. Інакше, вважає вона, Захід зробить велику помилку, як у 2008 та 2014 роках.

На заяву Зурабішвілі вже критично відповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

«Сьогодні я почув заяву президента Грузії, яка вважає, що ми підписуватимемо з Росією якісь мирні угоди. Щось там нафантазувала собі, що ми маємо включити туди ту частину Грузії, яку окупувала РФ 2008 року. Але, коли я, виступаючи в березні, говорив братам-грузинам, що давайте допомагайте і разом працюватимемо, то Грузія в особі цих осіб відмовчалася», – заявив Данілов в ефірі телемарафону.

Південна Осетія та Абхазія є міжнародно визнаними частинами Грузії. У 1990-х обидві території проголосили незалежність, яку Грузія не визнала. У 2008 році після війни з Грузією Росія розмістила на території Південної Осетії та Абхазії свої війська та визнала незалежність цих утворень, проте з нею згодні лише чотири держави-члени ООН – Венесуела, Науру, Нікарагуа та Сирія. Грузія вважає ці території окупованими Росією.

Між Грузією та Росією немає дипломатичних відносин. При цьому влада Грузії відмовилася приєднатися до санкцій, запроваджених країнами Заходу проти Москви після російського вторгнення в Україну, і, хоча офіційно і підтримує Київ, дуже стримана у своїй риториці та діях. Грузинська опозиція звинувачує владу країни в проросійській позиції.