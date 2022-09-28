Президентка Грузії «рішуче засудила» візит Лукашенка до Абхазії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила візит Олександра Лукашенка до самопроголошеної республіки Абхазія.

«Рішуче засуджую візит Олександра Лукашенка до окупованої Абхазії. Це неприпустиме порушення закону про окуповані території Грузії, наших двосторонніх відносин та принципів міжнародного права», – заявила Зурабішвілі.

Лукашенко відвідав Абхазію з неоголошеним візитом та зустрівся з лідером Абхазії Асланом Бажанією. За словами Лукашенка, він довго обговорював «абхазьке питання» з президентом Росії Володимиром Путіним на зустрічі в Сочі.



Раніше Лукашенко заявив, що не виключає визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. За його словами, як тільки він зрозуміє необхідність цього кроку і йому про це скаже президент РФ Путін, тоді це може статися. Після цього прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не надсилатиме Лукашенку жодних сигналів про визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії, а також Криму російським регіоном.

Сьогодні ж МЗС Грузії зажадало від білоруської сторони додаткових роз’яснень у зв’язку з візитом Лукашенка до Абхазії, на знак протесту в МЗС викликали посла Білорусі в Грузії Анатолія Лиса.

Російські війська увійшли на територію Грузії 8 серпня 2008 року. За результатами війни Москва зміцнила свій фактичний контроль над сепаратистськими регіонами Грузії – Абхазією та Північною Осетією, які проголосили себе «незалежними державами».

«Незалежність» цих сепаратистських регіонів визнала Росія та ще кілька лояльних Москві держав. США, Євросоюз та інші члени ООН вимагають від Москви поваги до територіальної цілісності Грузії.