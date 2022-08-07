Київ каже, що РФ має деокупувати частину територій Грузії та України, ЄС засуджує її «військову присутність»

Міністерство закордонних справ заявляє, що Росія має деокупувати частини територій Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести найсуворішу відповідальність.



«Не отримавши належної реакції світового співтовариства на агресію проти Грузії, в 2014 році Росія продовжила загарбницькі дії в Україні – окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України. Переконані, що зупинити агресивну політику РФ можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційних режимів проти Росії та всебічній підтримці країн, проти яких Москва здійснює агресію», – йдеться у заяві відомства до 14-ї річниці збройної агресії РФ проти Грузії.

У міністерстві наголошують, що Україна рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також сьогодні голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує Грузію, її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.



«Через 14 років після російсько-грузинської війни в серпні 2008 року ЄС засуджує продовження незаконної військової присутності Росії на територіях Грузії – Абхазії та Південної Осетії. ЄС підтримує Грузію, її незалежність, суверенітет, територіальну цілісність і підтримує вирішення конфлікту», – написав він у твіттері.

Російські війська увійшли на територію Грузії 8 серпня 2008 року. За результатами війни Москва зміцнила свій фактичний контроль над сепаратистськими регіонами Грузії – Абхазією та Північною Осетією, які проголосили себе «незалежними державами».

«Незалежність» цих сепаратистських регіонів визнала Росія та ще кілька лояльних Москві держав. США, Євросоюз та інші члени ООН вимагають від Москви поваги до територіальної цілісності Грузії.