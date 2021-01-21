ЄСПЛ ухвалив рішення у справі про війну між Грузією і Росією 2008 року

Росія винна в порушенні прав людини у сепаратистських регіонах Грузії Південній Осетії й Абхазії, але не несе відповідальності за ці регіони під час російсько-грузинської війни в серпні 2008 року – таке рішення ухвалив Європейський суд із прав людини.

Суд у Страсбурзі, зокрема, визнав відповідальність Росії за тортури грузинських полонених, за порушення прав на свободу і безпеку цивільних осіб і за відмову від розслідування вбивств громадян Грузії під час війни.

І Москва, і Тбілісі заявили про свою перемогу після рішення ЄСПЛ.

Грузинський Мін’юст назвав рішення ЄСПЛ історичним. Відомство стверджує, що вердикт суду стане важливим важелем для врегулювання конфліктів і відновлення територіальної цілісності Грузії.

Скарга була комунікована (тобто взята до розгляду) ЄСПЛ ще в 2011 році, а подали її 11 серпня 2008 – через три дні після початку бойових дій.

Грузинська сторона (скаргу підтримували в суді, зокрема, заступник міністра юстиції Тінатін Бурджаліані і представник Грузії в Страсбурзькому суді Леван Месхорадзе) вказувала, що під час невибіркових і невідповідних атак із боку російських військових і підконтрольних їм сепаратистів постраждали і загинули сотні мирних жителів. Більше ніж 300 тисяч людей були змушені залишити Абхазію і Південну Осетію.

Росія стверджувала, що заявник спотворює факти: за версією відповідача, російські військові не нападали, а захищали цивільне населення від нападу з боку Грузії. Що ж стосується можливих порушень з боку осетинських і абхазьких збройних формувань, то за них Росія не готова брати на себе відповідальність, заявляла російська сторона.

Тепер, коли рішення ухвалене, в ЄСПЛ можуть дати хід індивідуальним скаргам: після серпневої війни 2008 року їх подавали до урядів Росії і Грузії більше ніж 1700 людей.

Російські війська увійшли на територію Грузії 8 серпня 2008 року. За результатами війни Москва зміцнила свій фактичний контроль над сепаратистськими регіонами Грузії – Абхазією та Північною Осетією, які проголосили себе «незалежними державами».

«Незалежність» цих сепаратистських регіонів визнала Росія та ще кілька лояльних Москві держав. США, Євросоюз та інші члени ООН вимагають від Москви поваги до територіальної цілісності Грузії.