У Грузії сталися сутички через законопроєкт про «іноагентів»

Кілька сотень активістів та представників неурядових організацій разом із депутатами від опозиційних партій Грузії 2 березня намагалися перешкодити обговоренню та затвердженню на спільному засіданні парламентських комітетів двох законопроєктів «Про іноземних агентів», пропонованих проурядовою фракцією «Сила народу» та підтримані правлячою партією «Грузинська мрія».

Один із лідерів «Сили народу» Гурам Мачарашвілі стверджує, що законопроекти нібито розроблені з урахуванням американського досвіду. Зокрема закону 1938 року FARA (The Foreign Agents Registration Act).

Опоненти називають цю аргументацію демагогією, наполягаючи на тому, що закон «Про іноземних агентів» має на меті придушення інакодумства та громадянської активності, як це сталося в Росії.

Перед початком обговорення законопроєктів у комітетах біля зали засідань грузинського парламенту періодично відбувалися сутички між охоронцями та громадськими активістами. Опозиціонери вишикувалися в ряд і освистали депутатів, називаючи їх «рабами Путіна» за підтримку закону, схожого на російський.

Охорона силою вивела із зали багатьох опозиціонерів, але обговорення законопроєктів тривало. Паралельно противники нового законодавства зібралися біля будівлі парламенту, де розпочався мітинг протесту. Поліція затримала кількох учасників акції.

Проте парламентські комітети таки схвалили у першому читанні документи, внесені «Силою народу».

Законопроєкти «Про прозорість іноземного впливу» та «Про реєстрацію іноземних агентів» зобов’язують усіх юридичних та фізичних осіб, які отримують фінансування з-за кордону, реєструватися у спеціальному реєстрі. А якщо ні, то порушникам загрожує великий штраф, або тюремне ув’язнення.