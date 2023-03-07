Біля парламенту Грузії сталися сутички після розгляду законопроєкту про «іноагентів»

Парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який також називають «законом про іноагентів». Зі 150 депутатів 76 проголосували за ухвалення закону, 13 були проти і 61 особа утрималася.

Після ухвалення законопроєкту кілька тисяч прихильників опозиції спробували оточити будівлю грузинського парламенту. Частини спеціального призначення МВС застосували сльозогінний газ та водомет проти демонстрантів – їм не вдалося блокувати ворота парламенту, через які будівлю законодавчого органу залишали депутати від владної партії «Грузинська мрія».

Посольство США у Тбілісі назвало ухвалення законопроєкту в першому читанні, а також застосування сили проти демонстрантів «чорним днем для грузинської демократії».

Голова парламенту Шалва Папуашвілі спробував заспокоїти громадськість, пообіцявши відправити закон для експертизи до Венеціанської комісії Ради Європи та ухвалити його в другому і третьому читаннях лише з урахуванням висновку європейської інституції.